МВД Дагестана опровергло информацию о заложниках в церкви Махачкалы

МВД по Дагестану опровергло информацию о заложниках, находящихся в церкви в Махачкале. Эти данные раскрывает РИА Новости.

По информации ведомства, сейчас возле церкви идет перестрелка. Штурм пока не начался.

Как уточнили «Ленте.ру» в региональном ГУ МВД, 19 человек закрылись внутри помещения церкви ради собственной безопасности.

«Они уже вне опасности, данная территория защищена!» — сообщили в ведомстве.



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