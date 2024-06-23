Названо число погибших в результате терактов в Дагестане

Число погибших во время террористической атаки на Дагестан увеличилось до 10 человек, 8 из них — сотрудники полиции. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Количество раненых возросло до 34 человек, в том числе, 27 полицейских.

23 июня вечером боевики из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт». В республике ввели режим контртеррористической операции.

Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев осудил теракты в республике, назвав их кровавым безумием. Кроме того, он заявил, что с помощью насилия радикалы хотят разжечь межконфессиональную вражду в России.

Опознан третий ликвидированный в Дагестане боевик

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападения террористов на православный храм и синагогу в Дагестане могут представлять собой попытку внести разлад между представителями разных конфессий.