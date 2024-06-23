В Махачкале в православном храме в результате нападения неизвестных в заложниках находятся 40 человек. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«40 человек заложников закрыты в православном храме в Кировском районе Махачкалы», — передает telegram-канал.



Отмечается, что на улице слышна стрельба, также там ходят вооруженные люди.

Появились кадры горящей синагоги в Дербенте

Ранее сообщалось, что в Дагестане, в частности в Махачкале и Дербенте, были совершенны нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Национальный антитеррористический комитет (НАК) отметил, что в результате этого погибли несколько сотрудников полиции и священник, на данный момент предпринимаются меры для задержания преступников.