Опознан третий ликвидированный в Дагестане боевик

Источник в правоохранительных органах сообщил Дагестане боевиков были опознаны. Все они являются родственниками главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

«Предварительно, уничтожено четверо боевиков. Троих опознали: как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника», — заявил собеседник агентства.



Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, а также было совершено вооруженное нападение на церковь и синагогу в другом дагестанском городе — Дербенте. В результате нападений, предварительно, есть жертвы.

Главу района в Дагестане задержали после сообщений об участии его сыновей в теракте

Позже стало известно, что сыновья Омарова — Осман и Адиль — были ликвидированы в ходе перестрелки с правоохранителями.