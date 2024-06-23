Режим контртеррористической операции ввели во всем Дагестане.

Во всем Дагестане введен режим контртеррористической операции после ЧП в Махачкале и Дербенте, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Также сообщается, что ведутся мероприятия по поиску и нейтрализации вооруженных лиц, стрелявших в Махачкале и Дербенте, передает РИА «Новости».

Ранее в Дагестане в Дербенте произошла стрельба около церкви и синагоги. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, в результате стрельбы один сотрудник полиции убит, еще шестеро ранены. Двое боевиков ликвидированы.