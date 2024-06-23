В Махачкале ликвидированы двое боевиков

Двое боевиков ликвидированы в Махачкале после атаки неизвестных на пост ДПС, церковь и синагогу в столице Дагестана и Дербенте. Это подтвердили в МВД Дагестана, сообщает «Интерфакс».

Ведомство сообщало о перестрелках на улицах Махачкалы между полицейскими и преступниками. Город перекрыт.

Ранее стало известно, что неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен. При нападении был убит священник. Позже стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале, там погиб один полицейский, еще шестеро пострадали.

В МВД уточнили, что общее число пострадавших в результате атаки неизвестных достигло 16 человек.