Стрелявшие по полицейским боевики в Махачкале попали на видео
В интернете опубликовали видео с места перестрелки в Махачкале, где неизвестные открыли огонь по полицейским. Ролик выложил Telegram-канал Mash.
На кадрах, снятых местными жителями из окна дома, видно как два террориста ведут огонь из автоматов. Они не прячут лица. Рядом стоит полицейский «Патриот», в котором находится третий сообщник преступников. Он обыскивает какие-то сумки и папки в патрульной машине. Неподалеку видно тело, лежащее на земле, скорее всего, это убитый или раненый полицейский.
«Твари», — комментирует автор видео и просит кого-то из близких отойти от окна.
РИА Новости сообщает, что боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале. Проезд к месту ЧП перекрыты.
Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Хадулаев сообщил, что убиты священник в церкви в Дербенте и охранник церкви в Махачкале. Также погибли полицейские
Глава Дагестана заявил, что неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации и призвал всех сохранять спокойствие,
Национального антитеррористический комитет сообщил, что в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.