Стрелявшие по полицейским боевики в Махачкале попали на видео

В интернете опубликовали видео с места перестрелки в Махачкале, где неизвестные открыли огонь по полицейским. Ролик выложил Telegram-канал Mash.

На кадрах, снятых местными жителями из окна дома, видно как два террориста ведут огонь из автоматов. Они не прячут лица. Рядом стоит полицейский «Патриот», в котором находится третий сообщник преступников. Он обыскивает какие-то сумки и папки в патрульной машине. Неподалеку видно тело, лежащее на земле, скорее всего, это убитый или раненый полицейский.

«Твари», — комментирует автор видео и просит кого-то из близких отойти от окна.



РИА Новости сообщает, что боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале. Проезд к месту ЧП перекрыты.

Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Хадулаев сообщил, что убиты священник в церкви в Дербенте и охранник церкви в Махачкале. Также погибли полицейские

Глава Дагестана заявил, что неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации и призвал всех сохранять спокойствие,

Национального антитеррористический комитет сообщил, что в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.