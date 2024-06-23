Священник церкви в Дербенте и охранник церкви в Махачкале убиты в результате нападения неизвестных. Об этом сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в телеграм-канале.

По его информации, священнику Николаю в Дербенте перерезали горло. Мужчине было 66 лет, он очень болел, уточнил Хадулаев. Охранника Михаила в церкви Махачкалы, который был вооружен лишь газовым пистолетом, расстреляли, написал Хадулаев и добавил, что другие священники закрылись в церкви и ждут помощи.

Появились кадры горящей синагоги в Дербенте

МВД Дагестана в телеграм-канале сообщило, что боестолкновение на улице Магомедгаджиева в Махачкале продолжается. Обновленной информации по числу погибших и пострадавших среди полицейских и мирных жителей нет, уточнили в ведомстве.