Стало известно о гибели пяти полицейских при нападениях на Дербент и Махачкалу

В ходе вооруженного нападения группы неизвестных людей в Дербенте и Махачкале погибли пять сотрудников полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что еще девять человек получили ранения.

В Дагестане введен план «Перехват», стрелки до сих пор не задержаны, их ищут.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и православный храм. Перестрелка между неизвестными с автоматами и сотрудниками правоохранительных органов в Дербенте попала на видео. Уточнялось, что преступники передвигаются на белом автомобиле Volkswagen Polo.

В Дербенте неизвестные напали на православную церковь и синагогу

Тем временем в Махачкале на улице Ермошкина неизвестные обстреляли пост ДПС. Личности нападавших устанавливаются.