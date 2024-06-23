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На границе Абхазии с Россией произошла перестрелка

В Абхазии произошла перестрелка в двух местах – на границе с Россией и в Новом Афоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Республика», публикующий фото и видео с места ЧП.

На границе Абхазии с Россией произошла перестрелка
© РИА Новости
«На границе по реке Псоу произошла перестрелка. Есть убитые и раненные. В Новом Афоне тоже произошла перестрелка. Гражданин Абхазии по фамилии Ладария ранен», — сообщает канал.

Ранее сообщалось о перестрелке с полицией в городах Дербент и Махачкала, по предварительным данным, там также есть погибшие. Пока неясно, связаны ли все эти события. Официальных комментариев силовиков и властей нет.