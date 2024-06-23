Пожар вспыхнул в синагоге в дагестанском Дербенте, где вечером 23 июня состоялась перестрелка между неизвестными и сотрудниками полиции. Кадры возгорания опубликовали в Telegram-канале «Спросите у Расула».

По данным регионального МВД, около 18:00 по местному времени (совпадает с московским) неустановленные лица обстреляли городские синагогу и церковь из автоматов. Среди силовиков есть пострадавшие. Известно, что преступники скрылись с места инцидента на белом Volkswagen Polo.

Другие подробности случившегося уточняются.

Неизвестные напали на полицейских в Дербенте

29 апреля в Карачаево-Черкесии произошло вооруженное нападение на наряд ДПС. Злоумышленники бросили в полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматов. Стражи порядка открыли ответный огонь — на одном из преступников сработало еще одно взрывное устройство.

Всех пятерых нападавших ликвидировали.