Неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен. Об этом ТАСС сообщили в МВД Дагестана.

"Примерно в 18:00 [мск] в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: Volkswagen Polo белого цвета, госномер 921. Обстоятельства уточняются. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется", - сказал собеседник агентства.



В ведомстве добавили, что объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются.

Позже в мэрии сообщили, что "после нападения горит синагога". Сотрудники МЧС тушат пожар.