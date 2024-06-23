На приграничной с РФ территории Абхазии при стрельбе убили человека

Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Гагрского района.

"По предварительной информации, неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись. В результате один мужчина убит, трое пострадали, все - местные жители. Других подробностей пока нет, проводятся мероприятия по установлению личностей стрелявших и их задержанию", - сообщил собеседник агентства.



Он отметил, что ситуация на границе стабильная, инцидент на перемещение людей через нее не повлиял.