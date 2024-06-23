Москвичка 30 раз перевела мошенникам деньги на 13 млн рублей

В Москве пенсионерка более 30 раз совершила переводы через банкоматы на счета мошенников. В общей сложности она лишилась 13 млн рублей, сообщает прокуратура столицы.

Сначала 69-летней женщине позвонил «сотрудник сотовой компании». Он заявил, что необходимо «дистанционно продлить договор», и женщина сообщила ему код доступа к своему кабинету «Госуслуг».

После этого аферисты продолжили звонить по видеосвязи, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов. При этом пенсионерка верила им, поскольку один из мошенников находился «в служебном кабинете с государственной символикой» и у него якобы была «кобура с табельным оружием».

Мошенники заявили жертве, что она должна перевести все свои деньги на «счет легализации».

В итоге пенсионерка в разные дни через банкоматы перечислила аферистам 13 млн рублей. Они также пытались отобрать ее квартиру, но риелторы отказали в сделке, заподозрив мошенничество из-за низкой цены и срочной продажи.

После этого женщина поняла, что общалась с мошенниками и обратилась в полицию.