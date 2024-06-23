При атаке ВСУ на Севастополь погибла дочь заместителя мэра Магадана

Дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова, находившаяся на отдыхе с родителями в Севастополе, погибла при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье. Об этом сообщил мэр Магадана Юрий Гришан.

"Среди погибших есть дети, в том числе 9-летняя София - дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Выражаю глубочайшие соболезнования Олегу Владимировичу, его супруге, родным и близким девочки. Невозможно словами выразить опустошение от потери ребенка", - написал он в своем Telegram-канале.