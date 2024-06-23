Мужчине вынесли приговор за попытку поджога Мавзолея Ленина

Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии приезжего из Читы Константина Старчукова, который пытался поджечь с помощью бутылки с горючей смесью Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве. Об этом сказано в тексте приговора, с которым ознакомился ТАСС.

"Признать Старчукова Константина Станиславовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказано в документе.



При этом ему зачтут срок, проведенный в СИЗО с 17 июля 2023 года, из расчета день в изоляторе за полтора дня в колонии.

Инцидент произошел в июле 2023 года. Старчуков пришел на Красную площадь с ножом, газовым баллончиком и бутылкой с зажигательной смесью. Он поджег вставленный в бутылку фитиль и бросил ее в сторону Мавзолея Ленина, после чего был задержан полицейскими и сотрудниками ФСО. Свои действия правонарушитель объяснил тем, что таким образом борется с влиянием масонства на российское общество.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Старчукова вменяемым. В то же время, согласно заключению врачей, он давно употребляет марихуану и является наркозависимым, но на учете в наркодиспансере не состоит.

Одним из потерпевших по делу Старчукова был признан сотрудник ФСО, находившийся на месте происшествия.