Женщина избила врачей московской поликлиники за одну просьбу к ее дочери

В Москве женщина избила врачей поликлиники, потому что те попросили ее дочь расстелить одноразовую пеленку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным издания, мать привела 10-летнюю дочь на УЗИ в клинику, и врач попросил ребенка самостоятельно расстелить простынь на кушетке. Матери эта просьба не понравилась, и она набросилась на врача с кулаками.

На крики в кабинет прибежала медсестра, но и с ней москвичка вступила в драку. По словам источника, у нее расцарапаны руки, а у врача обнаружили ушибы на лице. Теперь в поликлинике разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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