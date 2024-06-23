При ударе ВСУ по Севастополю погибли два жителя, один из них — двухлетний ребенок. Число обратившихся за помощью выросло до 22 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи», — написал глава Севастополя.



По его словам, число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек. Часть людей уже доставлены в больницы. Оказывается необходимая помощь, мобилизованы все силы.

Названо число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО поразили пять целей над акваторией Черного моря. Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Ранения получили 10 взрослых и двое детей.