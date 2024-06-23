В Севастополе после атаки ВСУ погибли взрослый и ребенок

Два мирных жителя, один из них двухлетний ребёнок, скончались вследствие атаки ВС Украины на Севастополь.

Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в Telegram.

Он заявил, что в результате атаки украинской армии на Севастополь погибли два мирных жителя, один из них двухлетний ребёнок.

Развожаев добавил, что количество обратившихся за медицинской помощью выросло до 22 человек.

Ранее он сообщил, что после отражения ракетной атаки в Севастополе 14 человек получили ранения.