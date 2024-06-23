Жительница ЖК «Рублевский» в Одинцово, где сегодня произошла драка со стрельбой, рассказала NEWS.ru, что участники конфликта орали, чтобы их перестали снимать на телефон. Один из участников открыл огонь из пистолета и чуть не попал в соседа женщины. Очевидица уточнила, что пуля попала в стену рядом с его окном.

Примерно в три утра я проснулась от громкого шума и увидела за окном, как дерутся несколько мужчин. Пинали друг друга, пихали. Конечно, им соседи начали делать замечания, чтобы успокоились. И тогда началось самое интересное. Некоторые из них достали пистолеты и начали орать, чтобы их перестали снимать на телефон, и чтобы мы не смели вызывать полицию. Думаю, они были очень пьяны. Чуть не выстрелили в одного соседа, пуля попала в стену рядом с его окном, — рассказала жительница элитного ЖК.



Пострадавшие в этот момент пытались убежать, продолжила очевидица, однако злоумышленники начали по ним стрелять. Когда женщина позвонила в полицию, ей сообщили, что сотрудники уже едут. Из жилкомплекса правоохранителям поступило очень много звонков.

Охранник нашего комплекса потом сказал, что полицейским двоих удалось задержать, а остальные сбежали. Кто-то из соседей узнал этих стрелявших, сказали, что они живут в нашем комплексе. Вот разбираемся теперь во всем. Хотим добиться, чтобы у нас ввели пропускной режим, — заключила очевидица.



Утро воскресенья для жителей «Рублевского» началось с драки и стрельбы под окнами ЖК. Несколько человек начали избивать мужчину, который потом вырвался, но его чуть не догнали пули. Информации о пострадавших пока не поступало.