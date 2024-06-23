Появились подробности госпитализации героя мема Литвинкова

Telegram-канал Baza сообщил, что герой мема «борщ с капустой, но не красный» Никита Литвинков попал в реанимацию из-за приема сильнодействующих веществ. По данным канала, в ночь на 19 июня блогер отдыхал со своей подругой и ее гражданским мужем у них в квартире на Алтуфьевском шоссе, где нашел и употребил все вещества, которые смог найти.

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Как стало известно каналу, также молодые люди выпивали алкогольные напитки. По информации авторов Baza, на следующее утро подруга Никиты обратила внимание на его состояние и вызвала сотрудников скорой помощи. Канал утверждает, что спустя три дня Никите стало лучше, и его перевели в наркологическое отделение, ему диагностировали отравление психотропными веществами.

О том, что молодой человек попал в больницу, стало известно в воскресенье, 23 июня. Telegram-канал SHOT написал, что мужчина находится в тяжелом состоянии, предварительно, из-за передозировки наркотиков, он остается в реанимации. Авторы канала утверждают, что герой мема «борщ с капустой, но не красный» регулярно употреблял запрещенные вещества в Таиланде и вел себя неадекватно.

В мае Telegram-канал Baza также писал, что Никита Литвинков задержан в Таиланде. По данным канала, россиянин попал в миграционную тюрьму Паттайи, он просрочил выезд из страны на 150 дней. Канал отмечал, что Литвинков оформил местные автомобильные права и считал, что это автоматически продлевает визу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.