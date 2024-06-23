В Одинцове задержали двух участников драки со стрельбой

Сотрудники полиции задержали двух участников драки со стрельбой в Рублевском проезде в Одинцове, изъят травматический пистолет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Принятыми мерами стражами правопорядка установлены и доставлены в территориальный отдел полиции двое участников конфликта. Ими оказались жители города Курска в возрасте 26 и 35 лет. Изъят травматический пистолет", - сказали в пресс-службе.



В ГУ МВД добавили, что полицейские разыскивают остальных участников потасовки. По данным полиции, всего в драке принимали участие шесть человек.

"В ходе потасовки один из них произвел выстрел в воздух из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, после чего правонарушители скрылись. За медицинской помощью никто не обращался", - добавили в главке.



В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что инцидент произошел под окнами дома в ЖК "Рублевский". Один из участников конфликта пытался припугнуть оружием жильцов дома, когда те начали снимать происходящее на камеру.