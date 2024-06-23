В Белгородской области после ударов ВСУ погиб мирный житель

Три дрона-камикадзе ВСУ нанесли удар по городу Грайворон. Погиб местный житель, еще трое ранены. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Telegram-канале губернатор написал, что один из беспилотников атаковал парковку возле многоквартирного дома.

«Снова случилась беда, самое страшное - погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — заявил Гладков.



Он выразил самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким погибшего.

Губернатор добавил, что еще три человека ранены.

Два мирных жителя пострадали от взрыва в центре города. У одного переломы костей лица и закрытая черепно-мозговая травма. Он находится в реанимации. У второго пострадавшего ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма.

Третий беспилотник врезался в балкон многоквартирного дома. Травмы получила женщина, от госпитализации она отказалась.

Также различные повреждения получили несколько автомобилей и магазин.