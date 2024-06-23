В Одинцове драка между мужчинами закончилась стрельбой
Массовая драка между мужчинами в Одинцове закончилась стрельбой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел под окнами дома в ЖК "Рублевский". Конфликт между мужчинами перерос в потасовку, в ходе которой двое применяли оружие", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно установлено, что в драке принимали участие пять человек.
"Что стало причиной случившегося, а также информация о пострадавших уточняется", - добавил представитель правоохранительных органов.