Массовая драка между мужчинами в Одинцове закончилась стрельбой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел под окнами дома в ЖК "Рублевский". Конфликт между мужчинами перерос в потасовку, в ходе которой двое применяли оружие", - сказал собеседник агентства.



По его словам, предварительно установлено, что в драке принимали участие пять человек.