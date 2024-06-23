Под Петербургом пятилетняя девочка выпила розжиг

Пятилетняя россиянка на праздновании дня рождения выпила розжиг для углей и попала в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в деревне Петровское. Взрослые начали готовить шашлык и не заметили, как девочка взяла бутылку с розжигом и сделала глоток.

По данным источника издания, пострадавшую госпитализировали в ДГБ №5 им. Филатова. У нее диагностировали химический ожог глотки и рта. На данный момент ребенок находится под наблюдением врачей.

Ранее в Калининградской области на Балтийской косе восьмилетняя школьница вылила уксус в коляску годовалого ребенка. Ее родители объяснили, что девочка это сделала якобы случайно, когда несла бутылку с 70-процентным уксусом бабушке. Ребенок хотел завязать шнурок и поставил бутылку в коляску.