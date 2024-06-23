Никита Литвинков, известный благодаря мему «борщ с капустой, но не красный», экстренно доставлен в больницу в Подмосковье в тяжелом состоянии. Об этом telegram-канал Shot. По предварительной информации, причиной стал передоз наркотиками.

«Никита Литвинков экстренно госпитализирован в Подмосковье. Он в тяжелом состоянии. Предварительно, у блогера передоз наркотиками», — говорится в сообщении.



Там отметили, что состояние Литвинкова оценивается как критическое, он находится в реанимации.

В Таиланде задержали героя легендарного мема про «борщик с капусткой, но не красный»

Литвинков вернулся в Россию из Таиланда в начале июня после задержания за нарушение миграционного законодательства. В Таиланде он пробыл на пять месяцев дольше разрешенного срока. После возвращения в Россию блогер пытался найти работу и возобновил активность в социальных сетях. Однако, по словам очевидцев, Литвинков продолжил употребление запрещенных веществ, что, вероятно, привело к его текущему состоянию.