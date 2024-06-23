Петербуржец изрезал пожилую сожительницу и переломал ей кости

Житель Санкт-Петербурга жестоко избил и изрезал 73-летнюю сожительницу в квартире дома на набережной Обводного канала, сообщает телеканал «78». Согласно его сведениям, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, у нее сломаны шесть ребер.

Помимо этого, врачи диагностировали петербурженке переломы костей черепа и травму груди. У женщины многочисленные колото-резаные раны ноги, ссадины и гематомы по всему телу.

Согласно публикации, подозреваемого в избиении пенсионерки мужчину задержали по горячим следам. При этом он находился не в квартире на Обводном канале, а в тубдиспансере Павловска. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Абакане местный житель заподозрил супругу в неверности после того, как она «без спроса» отправилась отдыхать в ночной клуб. По информации СМИ, мужчина работает стриптизером. Он избивал женщину на протяжении четырех часов, заставляя ее сознаться в изменах.

До этого в Санкт-Петербурге арестовали 36-летнего мужчину, свесившего двухлетнюю дочь своей сожительницы из окна в ходе ссоры. Было возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.