Подростки с молотком и ломом обокрали пекарню в Костромской области

В Костромской области подростки с молотком и ломом разгромили и обокрали пекарню.

© Vse42.ru

В Костромской области владелец предприятия пришел проверить законсервированный бизнес и обнаружил, что дверь в помещение была взломана, внутри был беспорядок, а также отсутствовала техника. Тогда мужчина обратился в полицию.

Стало известно, что к хищению могут быть причастны двое друзей 2007 и 2009 годов рождения. Оказалось, что им не хватало денег на развлечения, поэтому они вооружились молотком и ломом, взломали дверь и несколько дней выносили металл. Часть похищенного они успели сдать в пункт приема, а остальное спрятали в своем шалаше.

Подозреваемые причинили ущерб предприятию на сумму в 167 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц), сообщает УМВД России по Костромской области.