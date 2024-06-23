Следователи доказали причастность Душителя к 18-му убийству

Telegram-канал SHOT сообщил, что в деле серийного убийцы Владимира Миргорода по кличке Душитель появилась новая, 18-я, жертва. По информации канала, мужчина изнасиловал и убил 16-летнюю девочку, после чего сжег ее дом, чтобы замести следы.

Канал уточнил, что преступление было совершено больше 20 лет назад. В публикации сообщается, что в марте 2003 года Миргород пришел в гости к девушке, где и совершил убийство. По данным SHOT, тело нашли на следующий день, а выяснить личность убийцы не удавалось очень долго.

Канал уточнил, что в настоящее время Душитель находится в московском СИЗО, куда его этапировали на время проведения следственных мероприятий. В публикации также сообщается, что он отбывает пожизненное наказание в хабаровской колонии «Снежинка».

В мае этого года сообщалось, что сотрудники следственных органов узнали о 17-й жертве серийного убийцы и насильника Владимира Миргорода. Ею оказалась москвичка Лариса Терехова, которую мужчина убил в 2004 году. Осужденный Миргород теперь снова предстанет перед судом.

В апреле 2004 года маньяк, которому тогда было 24 года, набросился на 32-летнюю девушку близ ее дома в районе Ховрино. Следствие установило, что убийца надругался над своей жертвой, после чего задушил ее ремнем, оставив труп рядом с подъездом.