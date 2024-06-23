В Мордовии внучка помогла мошенникам обокрасть бабушку

В Дубенском районе несовершеннолетняя, общаясь с мошенниками по телефону, оформила от имени бабушки кредит на сумму почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД по республике Мордовия.

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В правоохранительные органы обратилась 56-летняя жительница Мордовии, женщина сообщила, что неизвестные оформили кредит на ее имя на сумму 194 тысячи рублей.

Правоохранители установили, что кредит был оформлен с телефона женщины, гаджетом накануне пользовалась ее несовершеннолетняя внучка. Злоумышленники позвонили пенсионерке, им ответила девочка, аферисты заставили ребенка продиктовать им коды из смс-сообщений, и оформили на женщину кредит.

Девочка испугалась, стерла всю переписку и не стала рассказывать бабушке о произошедшем. Личности злоумышленников устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Саяногорске школьник предоставил мошенникам доступ к банковскому счету отца и помог оформить на него кредит. Девятилетний мальчик играл на телефоне в онлайн-игру, на связь с ним вышли неизвестные. В течение недели аферисты переписывались с ребенком, за это время мальчик неоднократно отправлял злоумышленникам фотографии банковского приложения с телефон отца. Получив доступ к онлайн банку саяногорца, на него оформили кредитную карту с лимитом 140 тысяч рублей.