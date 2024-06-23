У берегов Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Подземные толчки магнитудой 5,4 произошли у восточного побережья Тайваня, заявили в Центральном метеорологическом управлении острова.
Землетрясение произошло в 22:27 по местному времени. Эпицентр располагался в 18 километрах от города Хуалянь с населением порядка 100 тысяч человек.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее в Джалал-Абадской области Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,5, передает «Радиоточка НСН».