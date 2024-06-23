У берегов Тайваня зафиксировали землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,4 произошли у восточного побережья Тайваня, заявили в Центральном метеорологическом управлении острова.

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Землетрясение произошло в 22:27 по местному времени. Эпицентр располагался в 18 километрах от города Хуалянь с населением порядка 100 тысяч человек.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в Джалал-Абадской области Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,5, передает «Радиоточка НСН».