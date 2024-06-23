В Уфе из-за разгула стихии упало более ста деревьев

В Башкирии разбушевавшийся вчера к ночи ураганный ветер и сильнейший ливень стали причиной чрезвычайных происшествий в Демском, Советском, Октябрьском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Калининском районах.

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Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, ветер повалил 83 дерева и сорвал части кровель со зданий. Деревья падали на автомобили и линии электропередачи, на тротуары и проезжие части дорог. Из-за этого произошло отключение электроснабжения в некоторых домах.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, который опубликовал традиционный утренний видеоролик к своем Telegram-канале, привел другие цифры: более 100 поваленных деревьев и 50 поврежденных автомобилях.

В ГУ МЧС по Башкортостану рассказали, что ливень затопил автомобильные дороги на семи участках таких улиц, как Ростовская, Салавата Юлаева, Вологодская, Амантая, Бакалинская, Сочинская и Жукова. Также вода собралась на площадке аэропорта. Скопившаяся вода ушла в течение нескольких часов.

В соцсетях пользователи активно делились видеороликами и фотографиями на тему непогоды и ее последствий: упавшие деревья, залитые водой салоны автобусов и залы торговых центров, плавающие в воде автомобили и строительная техника, выбитые ветром окна квартир, упавший светофор, разрушенный остановочный павильон. Разошлись по сети и кадры, свидетельствующие о беспечности людей: бесстрашные электросамокатчики, рассекающие бурные потоки, курьер, по колено в воде доставляющий заказ, танцующая под ливнем посетительница ресторана.

К счастью, люди не пострадали. С ночи коммунальные службы устраняют последствия разгула стихии.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратился к горожанам с просьбой беречь себя, так как на следующей неделе прогнозируются проливные дожди. Также он сообщил, что с утра провел заседание оперативного штаба по устранению последствий непогоды и заверил, что все обращения находятся на контроле.