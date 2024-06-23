В Петербурге задержали связанных с Пригожиным медиаменеджеров

В Петербурге задержали связанных с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным медиаменеджеров. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева.

Их обвиняют в вымогательстве денег у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который, как писали СМИ, имел отношение к структурам Пригожина.

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Ранее «Царьград» со ссылкой на источник сообщил, что Пригожин мог быть причастен к арестам генералов в Минобороны России. По его данным, бизнесмен на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным доложил ему о реальном положении дел на фронте.