Пожар на бывшем заводе МиГ потушили

Возгорание в одном из зданий на территории бывшего завода МиГ в Москве ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС.

По данным оперативных служб, пострадавших нет.

Пожар начался вечером 22 июня. Его площадь составила около 300 квадратных метров. На месте инцидента зафиксировали черный и густой дым.

13 июня пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого в районе Беговой на улице Поликарпова. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров.