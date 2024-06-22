В Саратовской области с предприятий взыскали более 800 млн рублей

Предприятия в Саратовской области за прошедшие пять лет погасили долг по заработной плате работникам на сумму более 800 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС руководитель Государственной инспекции труда (ГИТ) в Саратовской области Алексей Санников.

"В связи с тем, что наибольшее количество обращений от граждан поступает по вопросам задержки и невыплаты заработной платы, государственные инспекторы труда уделяют этому направлению большое внимание. За последние пять лет взыскано ранее задержанной заработной платы на сумму более 810 млн рублей, в том числе в 2024 году - 40 млн рублей", - сказал Санников.



Он отметил, что за последние несколько лет множество предприятий-банкротов завершили конкурсное производство, что позволило выплатить зарплату работникам. Глава ведомства добавил, что при процедуре банкротства работодатель может несколько лет иметь долг перед сотрудниками.

Согласно закону о банкротстве, выплата ранее задержанной зарплаты является одной из установленных очередных задач.

"В этой связи хотелось бы порекомендовать гражданам, если у них начинают возникать задержки по заработной плате, не ждать, пока организация будет признана банкротом, а сразу обращаться в ГИТ для восстановления нарушенных прав", - отметил Санников.



По его словам, невыплата зарплаты является основной проблемой, по которой граждане обращаются в трудовую инспекцию. В частности, речь идет о невыплате отпускных, окончательного расчета при увольнении или задержке зарплаты. Среди наиболее частых обращений также вопросы соблюдения трудового договора и охраны труда.

В 2023 году специалисты ГИТ провели 278 проверок организаций, в 2024 году - около 170. Количество обращений граждан, по словам главы инспекции, неуклонно растет. В 2024 году поступило более 1,1 тыс. обращений, в 2023 году - 3,8 тыс., в 2022 - 4,5 тыс. По словам собеседника агентства, такая динамика свидетельствует о высоком доверии жителей к способности восстановить нарушенные права. Кроме того, как отметил Санников, меняется и отношение работодателей. "Если раньше относились к ГИТ как к противникам, то сейчас - как к союзникам. Компании сами заказывают профилактические визиты, обращаются за консультациями по вопросам изменения трудового законодательства", - добавил он.