Очевидцы спасли ребенка от гибели на озере в Дзержинске

13-летний мальчик чуть не утонул в озере в Дзержинске. Однако неравнодушные отдыхающие вытащили ребенка на берег. Об этом сообщило ГУ МЧС по Нижегородской области.

Около 17:00 в службу спасения поступило сообщение о происшествии на водоеме «Зеленка» в СНТ «Надежда» на Гавриловском шоссе.

Очевидцы извлекли мальчика из воды без сознания. После реанимационных мероприятий ребенок начал дышать. Прибывшие на место медики госпитализировали его в больницу.