ВСУ атаковали Курскую область восемью ракетами и 36 БПЛА

Украинские войска атаковали Курскую область 36 беспилотниками и восемью ракетами, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов... В Беловском, Суджанском и Большесолдатском районах сбито восемь ракет ВСУ», — заявил он.



Ранее сообщалось, что мирная жительница Энергодара пострадала в результате атаки со стороны ВСУ.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на подстанцию «Радуга» города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.

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В МИД России пообещали, что Москва примет меры, чтобы лишить ВСУ возможности атаковать энергообъекты.