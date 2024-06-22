ВСУ атаковали Курскую область восемью ракетами и 36 БПЛА
Украинские войска атаковали Курскую область 36 беспилотниками и восемью ракетами, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов... В Беловском, Суджанском и Большесолдатском районах сбито восемь ракет ВСУ», — заявил он.
Ранее сообщалось, что мирная жительница Энергодара пострадала в результате атаки со стороны ВСУ.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на подстанцию «Радуга» города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.
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В МИД России пообещали, что Москва примет меры, чтобы лишить ВСУ возможности атаковать энергообъекты.