Суд в Москве арестовал мужчину, распространявшего фейки про ВС РФ

Преображенский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для Ильи Васильева, обвиняемого в распространении фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

© Вечерняя Москва

Против мужчины было инициировано уголовное преследование согласно части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, пункт «д», который касается «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации». Он пробудет в заключении до 20 августа.

Согласно данным следствия, обвиняемый, стремясь к широкому распространению информации, опубликовал в своем профиле на Facebook* материал, который ставит под сомнение действия Вооруженных Сил России, говорится в сообщении.

Гражданку Украины Кристину Любашенко приговорили к 12 годам заключения за распространение фейков о Вооруженных силах России. Кроме того, женщину признали виновной по статье об участии в деятельности террористической организации.

*Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.