Молодой человек из Орска, которого вместе с девушкой сбили на «Ладе» в ходе драки, навсегда может остаться инвалидом, рассказала NEWS.ru очевидица происшествия. По ее словам, когда нападавшие скрылись, пострадавшие не могли самостоятельно подняться. Очевидица отметила, что мужчине проехались прямо по ногам.

Те, кто были свидетелями, вызвали скорую. Пострадавшие мужчина с женщиной еще долго не могли подняться, их увозила скорая. Мужчине проехались по ногам, вполне возможно, что он не сможет ходить после такого. Надеюсь, конечно, что выкарабкаются, — рассказала она.



Собеседница NEWS.ru отметила, что около 10 утра она услышала крики из окна. В этот момент перед подъездом дрались двое мужчин, девушка уже лежала на земле. Через несколько минут во двор заехала черная машина, которая на скорости сбила молодую пару.

Это был шок, поражает такая жестокость. Другой мужчина, участвовавший в драке, встал как ни в чем не бывало, сел в эту черную машину, и они просто уехали, — добавила очевидица.

Ранее появились кадры нападения жителя Орска на бывшую девушку и ее нового парня. После непродолжительной схватки одного из ее участников сбивает черная «Лада». От удара пострадавшего откидывает от дороги к скамейке у подъезда.