Появились кадры ливневого «апокалипсиса» в Екатеринбурге

Настоящий погодный апокалипсис развернулся на улицах Екатеринбурга, город уходит под воду, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Он также опубликовал кадры обстановки в административном центре Свердловской области.

Согласно прогнозам синоптиков, проливной дождь в Екатеринбурге продлится как минимум до утра. На опубликованных кадрах видно, как вода с пугающей скоростью затапливает подземные переходы. Городской транспорт создает волны, проплывая через улицы. Очевидцы также засняли мощный ветер, колышущий деревья. В некоторых районах Екатеринбурга уровень воды достает местным жителям практически до пояса.

Ранее в результате урагана «Эдгар» в Москве погибли два человека, еще 16 жителей столицы получили травмы. Кроме того, были повреждены более 40 автомобилей. Первого погибшего придавило деревом возле входа в парк Дубки, второй мужчина погиб, когда на него обрушились строительные леса.

До этого в Калининском районе Санкт-Петербурга мощный ветер повалил старое дерево на бизнес-центр Pulsar. По информации СМИ, в результате в здании пробило остекление. Дерево упало в помещение с посетителями.