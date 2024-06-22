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В Италии 34 человека погибли при крушении лодки с мигрантами

При крушении лодки у берегов Италии в Ионическом море погибли 34 мигранта, сообщает газета Corriere della Calabria. Отмечается, что среди погибших восемь несовершеннолетних.

В Италии 34 человека погибли при крушении лодки с мигрантами
© Zuma/ТАСС

По данным СМИ, инцидент произошел в 120 морских милях от побережья Калабрии. Поиски велись при помощи самолетов. Парусное судно вышло из Турции, на его борту находились минимум 60 человек.

Ранее лодка с мигрантами затонула в Эгейском море к востоку от острова Карпатос, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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