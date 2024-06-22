Мужчина подговорил друга сбить на "Ладе" бывшую девушку и ее парня

В Орске ревнивый мужчина подговорил друга-автомобилиста, чтобы тот намеренно сбил его бывшую девушку и её нового парня. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл в субботу утром во дворе дома на улице Ленина. Девушка вместе с парнем вышли на улицу, когда ее бывший затеял драку. На опубликованных кадрах видно, что мужчины долго боролись, а затем напавший начал звать на помощь «Рыжего».

После этого «Лада» на большой скорости сбила девушку, и её нового парня. За рулём был 37-летний местный житель, друг напавшего ревнивца.

Против водителя «Лады» возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц». О состоянии пострадавших не сообщается.