Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на подстанцию «Радуга» города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Инспекторы МАГАТЭ проинформированы о новой атаке украинских войск на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара», — сказала она РИА Новости.



Ранее функционирование инфраструктурных объектов Запорожской АЭС было нарушено из-за атаки ВСУ на подстанцию «Радуга».

Впоследствии энергоснабжение Энергодара полностью восстановили.