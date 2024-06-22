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Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на подстанцию «Радуга»

Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на подстанцию «Радуга» города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на подстанцию «Радуга»
© globallookpress.com
«Инспекторы МАГАТЭ проинформированы о новой атаке украинских войск на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара», — сказала она РИА Новости.

Ранее функционирование инфраструктурных объектов Запорожской АЭС было нарушено из-за атаки ВСУ на подстанцию «Радуга».

Впоследствии энергоснабжение Энергодара полностью восстановили.

Происшествия
Евгения Яшина
МАГАТЭ
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