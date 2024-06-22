Стало известно, почему развернулся на полпути летящий в РФ лайнер

Авиакомпания Azur Air объяснила, почему пассажирский самолет, летящий из турецкой Антальи в Сочи, развернулся на полпути. Об этом сообщает РБК.

В субботу лайнер Azur Air вернулся в аэропорт отбытия вскоре после взлета. Как выяснилось, в двигатель самолета попала птица.

«Экипаж рейса принял решение о возвращении в аэропорт вылета в связи с подозрением на попадание птицы в двигатель», — заявили в авиакомпании.



Авиаторы отметили, что посадка прошла в штатном режиме. Лайнер будет осмотрен инженерно-техническим персоналом.

Ранее врач-акушер настояла на экстренной посадке из-за роженицы на борту пассажирского лайнера.