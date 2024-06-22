В Сургуте машина влетела в торговый центр

Жительница Сургута перепутала газ с тормозом и врезалась в стеклянные двери торгового центра, информирует Telegram-канал Ural Mash. По данным источника, женщина приехала на шоппинг, но забыла поставить машину на ручник.

Виновницей происшествия оказалась 35-летняя дама. Канал отмечает, что она вышла из машины. Когда автомобиль покатился, женщина запрыгнула на водительское место. Однако педали она перепутала. Вследствие этой ошибки машина влетела в комплекс.

В Москве рядом с торгово-развлекательным центром «Ривьера» загорелся автомобиль. Пламя охватило машину, а черный едкий дым поднялся в небо и разнесся по округе. В результате происшествия никто не пострадал.

Владелец автомобиля сам пытался потушить огонь. По данным «Яндекс Карт», движение на участке затруднилось. Водителям рекомендовали искать пути объезда.

В столичном ТЦ «Авиапарк» произошел другой инцидент. Грабитель ничего не смог похитить и случайно выронил гранату в ходе задержания правоохранителями. Оказалось, что это была страйкбольная граната. Мужчина пытался унести товар на сумму 102 тысячи рублей из магазина «Л'Этуаль».