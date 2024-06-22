Житель Татарстана обнаружил в воде тело пропавшего 14-летнего школьника

В Азнакаевском районе Татарстана найдено тело 14-летнего школьника, который числился пропавшим с вечера 20 июня, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По предварительным данным, несовершеннолетний самовольно ушел из лагеря и не вернулся.

По информации канала, подросток в четверг вечером вышел за территорию лагеря в селе Урсаево, после чего связь с ним пропала. Сегодня, 22 июня, местный житель обнаружил тело подростка — по его словам, труп он заметил во время водной прогулки. Предполагается, что мальчик, оставшись без присмотра, решил пойти на пляж. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об обеспечении безопасности людей на водоеме.

Ранее два ребенка 10 и 16 лет погибли во время купания в запрещенном для этого месте Правоегорлыкского канала на Ставрополье. По данным регионального СУ СК России, детей унесло течением.

До этого стало известно о смерти жителя города Светлого Калининградской области. По предварительным данным, 39-летний мужчина мог утонуть из-за тягуна. Также отмечается, что криминального характера произошедшего выявлено не было.