У подростка остановилось сердце во время ЕГЭ

Инцидент произошел в средней школе №8 Дербента. Школьника удалось спасти благодаря тому, что на месте оказался врач. Об этом рассказал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Хамзаев написал в Telegram-канале, что накануне в школе сдавали ЕГЭ, и там «произошел чрезвычайный случай, который мог иметь фатальные последствия»: у одного из экзаменуемых школьников остановилось сердце. К счастью, в помещении присутствовал координатор наблюдателей за ходом ЕГЭ в Республике Дагестан, врач-нефролог Магомед-Мухтар Исмаилов.

«Находившийся на пункте проведения экзамена в качестве эксперта Мухтар быстро среагировал и оказал первую медицинскую помощь. Благодаря его профессиональным навыкам жизнь ребенка была спасена», — отметил Хамзаев.



Позже школьника госпитализировали.

За героический поступок Магомед-Мухтар награжден благодарностью главой города Дербент. Депутат Хамзаев также обратился к министру здравоохранения и министру просвещения РФ с просьбой поддержать и поощрить врача.