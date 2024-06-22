Два ребенка погибли во время купания в запрещенном для этого месте

Два ребенка 10 и 16 лет погибли во время купания в запрещенном для этого месте Правоегорлыкского канала на Ставрополье, сообщает СК по региону. По его данным, детей унесло течением.

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Вечером 21 июня текущего года мальчики 10 и 16 лет купались в запрещенном для купания месте Правоегорлыкского канала поселка Новоизобильный. Детей унесло течением и они утонули, — говорится в сообщении.

В СК добавили, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Комитет призвал родителей внимательно следить за детьми и не допускать их бесконтрольных прогулок у водоемов. Ранее в Санкт-Петербурге местный житель погиб, когда пытался переплыть канал Грибоедова. Очевидец сообщил, что мужчина был в нетрезвом состоянии. К каналу он подошел со стороны Думской улицы, после чего нырнул прямо в одежде. Погибший ушел под воду, когда он почти доплыл до противоположного берега.

Также стало известно, что в Челябинской области утонули две женщины в реке Кызыл-Чилик, рядом с поселком Знаменка Нагайбакского муниципального района. Инцидент произошел на глазах у детей. Две семьи отдыхали на берегу, пока не случилось непоправимое.