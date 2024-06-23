В МВД Дагестана сообщили о продолжающихся столкновениях в Махачкале

В Махачкале продолжаются столкновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Дагестана.

На улице Орджоникидзе подожгли патрульный автомобиль ППС, рассказали в ведомстве. В МВД региона также призвали местных жителей оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости.

Telegram-канал «112» сообщил, что около пляжа Махачкалы слышны звуки стрельбы. По данным канала, перестрелка также идет в районе синагоги.

Названо число убитых полицейских при нападении на Махачкалу и Дербент

В Махачкале на улице Ермошкина неизвестные обстреляли пост ДПС. Двоих из нападавших ликвидировали. Как минимум двоих подозреваемых в нападении на полицейских в Махачкале задержали на пляже в городе. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).