Возгорание в жилом комплексе в Астане ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание в 26-этажном здании жилого комплекса в Астане. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана, передает РИА Новости.

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Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Ранее ТАСС сообщало, что пожарные начали тушение в высотке, расположенной возле торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» на проспекте Туран.

Издание BaigeNews писало, что спасатели смогли эвакуировать восемь человек, включая одного ребенка, во время тушения пожара в Астане. На месте происшествия создали штаб. В тушении задействовали 16 единиц техники и 72 спасателя.

Ранее в июне ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что пожар на складе ресурсов снабжения МВД в Ростове-на-Дону, о котором стало известно 21 июня, удалось полностью потушить.